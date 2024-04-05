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"Атака дрона" в Приднестровье: в Молдове назвали цель провокации

"Атака дрона" в Приднестровье: в Молдове назвали цель провокации

В Приднестровье сообщили об атаке дрона

Этот случай назван еще одной провокацией со стороны так называемой "Приднестровской Молдавской республики".

Сообщение об "атаке дрона" на воинскую часть, которое распространили пропагандисты непризнанного Приднестровья, имеет своей целью привлечь внимание к сепаратистскому региону и посеять панику среди местных жителей.

Об этом заявили в Бюро по реинтеграции Молдовы, передает NewsMaker.

Этот случай назван еще одной провокацией со стороны так называемой "Приднестровской Молдавской республики".

В Бюро подчеркнули, что выяснять обстоятельства и расследовать этот инцидент могут исключительно уполномоченные законом правоохранительные органы, однако они не имеют доступа к этой зоне.

"В регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону", — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, на территории так называемой воинской части непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" якобы раздался взрыв. Местные пропагандисты с телеканала Первый Приднестровский заявили, что этот объект подвергся атаке неизвестного дрона и опубликовали видео полета какого-то беспилотника.

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