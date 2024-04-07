Взрыв дрона на Запорожской АЭС: в ГУР прокомментировали инцидент

В Главном управлении разведки заявили, что Россия совершает постоянные провокации с имитациями ударов по ЗАЭС.

К любым вооруженным провокациям на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции Украина не причастна.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УП.

По его словам, имитационные удары РФ по территории станции являются постоянной практикой окупантов.

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“Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой окупантов", — подчеркнул Андрей Юсов.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что Россия должна вывести войска из всех объектов ЗАЭС.

"Только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроль над важным объектом атомной энергетики", — подытожил он.

Напомним, ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 7 апреля в районе Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, разразился дрон.

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