В Польше единственный кандидат в мэры проиграл на выборах

Он не набрал даже 40% голосов.

В Польше единственный кандидат на местных выборах, состоявшихся 7 апреля, не смог победить.

Об этом пишет RMF FM.

Януш Земанек, действующий мэр гмины Вилковице, Силезское воеводство, не набрал даже 40% голосов избирателей.

Подсчет 100% голосов показал, что за Земанека проголосовало 2043 человека, или 39,7% избирателей, пришедших на участки. В то же время, 3095 проголосовали против него.

Для победы на выборах кандидат должен получить не менее 50% голосов принявших участие в голосовании избирателей, даже если он единственный в списке. Если кандидат не набирает необходимое количество голосов, совет гмины избирает председателя абсолютным большинством голосов своих уставных членов путем тайного голосования.

Все 15 мандатов в совете гмины Вилковице получили члены комитета, который представляет Земанек.

Гмина Вилковице расположена недалеко от Бельско-Бялы. Здесь проживает 13,3 тысячи человек.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, в Польше прошли выборы в органы местного самоуправления страны. Поляки выбирали около 47 тысяч депутатов местных уровней, а также почти 2,5 тысячи войтов, бургомистров и мэров городов.

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