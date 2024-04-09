У Польщі єдиний кандидат у мери програв на виборах

Він не набрав навіть 40% голосів.

У Польщі єдиний кандидат на місцевих виборах, які відбулися 7 квітня, не зміг перемогти.

Про це пише RMF FM.

Януш Земанек, чинний мер гміни Вілковіце, Сілезьке воєводство, не набрав навіть 40% голосів виборців.

Підрахунок 100% голосів показав, що за Земанека проголосувало 2 043 особи, або 39,7% виборців, які прийшли на дільниці. У той же час, 3 095 проголосували проти нього.

Для перемоги на виборах кандидат повинен отримати щонайменше 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, навіть якщо він єдиний у списку. Якщо кандидат не набирає необхідної кількості голосів, рада гміни обирає голову абсолютною більшістю голосів своїх статутних членів шляхом таємного голосування.

Усі 15 мандатів у раді гміни Вілковіце здобули члени комітету, який представляє Земанек.

Гміна Вілковіце розташована недалеко від Бельсько-Бяли. Тут проживає 13,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, у Польщі відбулися вибори до органів місцевого самоврядування країни. Поляки обирали близько 47 тисяч депутатів місцевих рівнів, а також майже 2,5 тисяч війтів, бургомістрів та мерів міст.

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