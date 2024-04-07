В Польщі забракували 10 тонн морозива з України: подробиці

У Польщі інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів (IJHARS) в Любліні заборонила реалізацію на ринку трьох партій морозива загальною вагою 8,48 тонн. Продукт привезли з України. Через його розморожування управління видало розпорядження, що "підлягає негайному виконанню".

Про це йдеться у заяві IJHARS у соцмережі X.

"Управління IJHARS у Любліні прийняло рішення про заборону реалізації на території Польщі трьох партій морозива загальною вагою 8 482 кг, ввезених з України, через розморожування. Рішення підлягає негайному виконанню", - йдеться у повідомленні.

Перед цим управління IJHARS у Познані ухвалило рішення про заборону продажу в Польщі партії морозива вагою 1438 кг, імпортованого з України, "через відсутність декларації про вміст підсолоджувача (аспартаму) в його складі".

Раніше цього тижня інспекція заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (близько 380 тис дол), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.

Також управління IJHARS видало три рішення про заборону реалізації в Польщі партії томатної пасти вагою 57 660 кг, імпортованої з України, "через наявність у продукті пліснявих шматочків".

Нагадаємо, 2 квітня, польські фермери поновили блокування пункту пропуску на кордоні "Угринів-Долгобичув", що у Львівській області. Там було ускладнено рух вантажівок перед КПП.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.