Поляки заблокували ще один пункт пропуску на кордоні

У вівторок, 2 квітня, польські фермери поновили блокування пункту пропуску на кордоні "Угринів-Долгобичув", що у Львівській області.

Про це повідомили у ДПСУ.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ускладнено рух вантажівок перед пунктом пропуску - як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Прикордонники просять водіїв та перевізників врахувати інформацію під час міжнародних перевезень.

Як повідомлялося, 28 березня у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею фермери тимчасово розблокували рух вантажівок в обох напрямках.

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