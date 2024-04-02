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Поляки заблокировали еще один пункт пропуска на границе

Поляки заблокировали еще один пункт пропуска на границе

Пункт пропуска на границе.

Усложнено движение грузовиков перед КПП "Угринов-Долгобычев".

Во вторник, 2 апреля, польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска на границе "Угринов-Долгобычев" во Львовской области.

Об этом сообщили в ГНСУ.

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобычев" возобновилась блокировка движения для грузовиков", — говорится в сообщении.

Усложнено движение грузовиков перед пунктом пропуска — как на выезд из Польши, так и на въезд. Пограничники просят водителей и перевозчиков учесть информацию при международных перевозках.

Как сообщалось, 28 марта в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей фермеры временно разблокировали движение грузовиков в обоих направлениях.

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