Дроны атаковали НПЗ в Татарстане: СМИ сообщили, чья это работа

Этот завод – один из крупнейших НПЗ России с объемом переработки 16,2 млн т нефти в год.

Беспилотники атаковали 2 апреля нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Нижнекамске в российском Татарстане.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В пабликах указывают, что беспилотник попал по технологической установке НПЗ в Нижнекамске. После этого возник пожар.

Также в сети опубликованы фото с последствиями атаки по заводу "ТАНЕКО".

По предварительным данным, по меньшей мере три человека пострадали в результате атаки. Официальной информации пока нет.

Глава Татарстана подтвердил атаку беспилотников на предприятие в Нижнекамске.

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Кто атаковал НПЗ в Татарстане

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило, что НПЗ в Татарстане атаковали украинские дроны. Это неподалеку от места, где был атакован завод по сборке беспилотников "Шахед".

Как отметил источник, это были совместные действия украинских Сил безопасности и обороны.

Заметим, в 2022 году завод "ТАНЕКО" ("Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс") поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с объемом переработки 16,2 млн т нефти в год. Завод был основан в 2005 году и стал первым НПЗ, построенным с нуля в постсоветской России.

Напомним, в это же утро дроны атаковали завод в Татарстане, где собирают "Шахеды". Местные власти заявили об атаках на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По данным СМИ, атаку устроило ГУР Минобороны Украины.

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