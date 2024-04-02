Эксперт спрогнозировал, где и когда РФ может начать новое наступление

Российские войска этим летом могут начать новую наступательную операцию. Об этом свидетельствуют темпы формирования новых частей и набор войск, а также активизация боевых действий со стороны Москвы.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко, передает РБК-Украина.

"Им будет необходимо некоторое время для того, чтобы компенсировать потери, которые они понесли за прошлый год и с начала этого года во время авдеевской наступательной кампании. Сейчас они не столь интенсивно наступают по линии боестолкновения, как раньше, но все же пытаются это делать ", – говорится в сообщении.

Коваленко говорит, что с лета россияне будут формировать новые подразделения и доукомплектовывать пока не сформированные.

"Где-то примерно на вторую половину этого года они действительно смогут приступить к наступательным действиям. Если говорить о новом наступлении России, то следует отметить, что их задачи на фронте остаются такими же – это полный захват Донецкой и Луганской областей", — добавил Коваленко.

По его словам, наступательный приоритет в случае продвижения на Донбассе – расширение оккупации Запорожской области на левом берегу Днепра.

Поэтому их новые операции, по первому сценарию, могут разворачиваться в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Для этого кафиры могут активизироваться и на Лиманском, и на Северском, и на Бахмутском направлениях для того, чтобы провести охват этого района. Другой вариант их действий заключается в очередной попытке захватить Курахово и Угледар ", – прогнозирует эксперт.

Наступление на Киев

В то же время, по мнению Коваленко, возможное наступление на Киев сейчас выглядит маловероятно.

"Для организации такой операции Москве нужно аккумулировать рядом с Киевской областью – в частности с Севера, на территории Беларуси – не менее 100 тысяч войск. Чтобы перебросить туда группировку такой численности, провести ее развертывание, боевое слаживание и т.п., необходимо не менее 3-4 месяцев. И это не может пройти незаметно для наших спецслужб. Сейчас, по данным РБК-Украина, такая активность на Севере не фиксируется ", — резюмировал Коваленко.

Напомним, РФ может сосредоточить силы в любой точке линии фронта вдоль российско-украинской и белорусско-украинской границ, заставив Украину перераспределить ресурсы из других, более активных участков фронта.

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