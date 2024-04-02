Експерт спрогнозував, де та коли РФ може розпочати новий наступ

Російські війська цього літа можуть розпочати нову наступальну операцію. Про це, зокрема, свідчать темпи формування нових частин та набір військ, а також активізація бойових дій з боку Москви.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко, передає РБК-Україна.

"Їм буде необхідний деякий час для того, щоб компенсувати втрати, які вони понесли за минулий рік та від початку цього року під час авдіївської наступальної кампанії. Зараз вони не настільки інтенсивно наступають по лінії боєзіткнення, як раніше, але все ж таки намагаються це робити", - йдеться в повідомленні.

Коваленко каже, що від літа росіяни формуватимуть нові підрозділи та доукомплектовуватимуть ті, що поки не сформовані.

"Десь приблизно на другу половину цього року вони дійсно зможуть розпочати наступальні дії. Якщо говорити про новий наступ Росії, то слід зазначити, що їхні завдання на фронті залишаються такими ж – це повне захоплення Донецької та Луганської областей", - додав Коваленко.

За його словами, наступальний пріорітет в разі просування на Донбасі – розширення окупації Запорізької області, що знаходиться на лівому березі Дніпра.

"Тому їхні нові операції, за першим сценарієм, можуть розгортатись у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Для цього окупанти можуть активізуватись і на Лиманському, і на Сіверському, і на Бахмутському напрямках для того, щоби провести охоплення цього району. Інший варіант їхніх дій полягає у черговій спробі захопити Курахово та Вугледар", - прогнозує експерт.

Наступ на Київ

Натомість, на думку Коваленка, можливий наступ на Київ зараз виглядає малоймовірно.

"Для організації такої операції Москві треба акумулювати поряд з Київською областю – зокрема з Півночі, на території Білорусі – не менше ніж 100 тисяч військ. Щоби перекинути туди угруповання такої чисельності, провести його розгортання, бойове злагодження тощо, необхідно щонайменше 3-4 місяці. І це не може пройти непомітно для наших спецслужб. Зараз, за даними РБК-Україна, такої активності на Півночі не фіксується",- резюмував Коваленко.

Нагадаємо, РФ може зосередити сили у будь-якій точці лінії фронту уздовж російсько-українського та білорусько-українського кордонів, змусивши Україну перерозподілити ресурси з інших, активніших ділянок фронту.

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