Росіяни мають незначний успіх на лівому березі Херсонщини: де просунувся ворог (мапа)

Окупанти просунулися до населеного пункту, який розташований за 3 км від річки Дніпро.

Окупаційні війська незначно просунулися на лівому березі Херсонської області, зокрема на північ від Козачих Лагерів.

Про це свідчать супутникові фото, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Російські війська нещодавно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі продовження позиційних боїв поблизу Кринок. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися на північ від Козачих Лагерів (3 км від річки Дніпро на східному березі Херсонської області)", - сказано у повідомленні.

Аналітики стверджують, що подальше просування ворога на цій ділянці фронту протягом останньої доби є малоймовірний.

Російські та українські сили повідомляли про продовження бої в Кринках.

Тим часов український ресурс WarArchive повідомляє, що під час спроби окупантів піти у штурм були знищені склад боєприпасів, комплекс спостереження"Муром-М", інша техніка ворога та особовий склад. Працювали по противнику аеророзвідки "Птахи Мадяра".

Мапа бойовий дій на Херсонщині. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти здійснили низку атак різних ділянках фронту протягом минулої доби.

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