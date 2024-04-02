Окупанти вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою: перші подробиці атаки

У ніч проти 2 квітня російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed”.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 ударних БпЛА було знищено, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованих територій Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Повідомляється, що підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської області.

Вночі російська армія намагалася атакувати енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Кіровоградщини. На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ також попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Крім того, у ніч проти 2 квітня 2024 року у Дніпрі пролунали вибухи, працювала ППО.

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