Оккупанты ударили по Украине "Шахедами" и ракетой: первые подробности атаки

В ночь на 2 апреля российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 9 ударных БПЛА были уничтожены, сообщает Генштаб ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированных территорий Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками с мыса Чауда (Крым).

Сообщается, что подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожены девять "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области.

Ночью российская армия пыталась атаковать энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Кировоградщины. В Кировоградской области во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар.

Напомним, что воздушные силы ВСУ также предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Кроме того, в ночь на 2 апреля 2024 года в Днепре раздались взрывы, работала ПВО.

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