В Воздушных силах объяснили, как Украина может противодействовать новым бомбам РФ

В частности, для этого требуется больше ПВО западного образца.

Украинские силы могут противодействовать новым российским боеприпасам УМПБ Д-30.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, эффективным способом будет уничтожение носителя бомбы, то есть самолет или пусковую установку.

" Противодействие этим бомбам есть. Но, конечно, нужно работать с носителем. Это будет наиболее действенно в этой ситуации", — сказал спикер.

Евлаш добавил, что после так называемого недавнего "Сушкопада" враг боится подлетать поближе, но угроза остается.

" Для того чтобы эффективно противостоять таким угрозам, нам нужно размещать больше ПВО западного образца. К сожалению, их мы пока не можем производить на нашей территории", — отметил Евлаш.

Напомним, армия РФ 27 марта впервые ударила по Харькову модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30.

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