Дрони атакували НПЗ у Татарстані: ЗМІ повідомили, чия це робота

Цей завод – один з найбільших НПЗ Росії з обсягом переробки 16,2 млн т нафти на рік.

Безпілотники атакували 2 квітня нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську, що в російському Татарстані.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У пабліках вказують, що безпілотник влучив по технологічній установці НПЗ у Нижньокамську. Після цього виникла пожежа.

Також у Мережі опубліковані фото з наслідками атаки по заводу "ТАНЕКО".

За попередніми даними, щонайменше троє людей постраждали внаслідок атаки. Офіційної інформації наразі немає.

Голова Татарстану підтвердив атаку безпілотників на підприємство у Нижньокамську.

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Хто атакував НПЗ у Татарстані

Видання "РБК-Україна" із посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що НПЗ в Татарстані атакували українські дрони. Це неподалік від місця, де був атакований завод зі збирання безпілотників "Шахед".

Як зазначило джерело видання, це були спільні дії українських Сил безпеки та оборони.

Зауважимо, 2022 року завод "ТАНЕКО" ("Татарстанський нафтопереробний комплекс") піднявся до п'ятого місця у рейтингу найбільших нафтопереробних заводів Росії з обсягом переробки 16,2 млн т нафти на рік. Завод був заснований 2005 року і став першим НПЗ, збудованим з нуля у пострадянській Росії.

Нагадаємо, цього ж ранку дрони атакували завод у Татарстані, де збирають "Шахеди". Місцева влада заявила про атаки на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. За даними ЗМІ, атаку влаштувало ГУР Міноборони України.

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