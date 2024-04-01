Атаки по НПЗ: РФ скоротить морський експорт дизелю до мінімуму за 5 місяців – Bloomberg

РФ скорочує поставки дизельного пального морським транспортом після того, як тижневі темпи переробки сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму після атак українських безпілотників.

Росія планує скоротити щоденний експорт дизельного пального з ключових західних портів у квітні до найнижчого рівня за п’ять місяців. Це сталося після атак українськими безпілотниками по російським нафтопереробним заводам та різкого зниження темпів переробки сирої нафти.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, завантаження дизельного пального з трьох основних портів РФ на Чорному та Балтійському морях, включаючи деякі обсяги, що надходять із Білорусі, цього місяця впадуть приблизно до 2,29 мільйона тонн.

Це дорівнює трохи більше 569 тис. барелів на день, що на 21% менше порівняно з фактичним щоденним експортом близько 724 тис. барелів з тих же портів у березні.

У виданні зауважили, що РФ скорочує поставки дизельного пального морським транспортом після того, як тижневі темпи переробки сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму після атак українських безпілотників.

Крім того, сезонне технічне обслуговування, що триватиме до літа, також тимчасово зменшує пропускну спроможність деяких російських нафтопереробних заводів і створює тиск на національні потоки дизельного пального.

Через енергетичні санкції Заходу Росія більше не постачає дизель до Європи. Тим не менш, експерти прогнозують, що скорочення експорту від РФ може підвищити волатильність на світовому ринку пального, який вже постраждав від нападів на судноплавство в Червоному морі.

Удари по російських НПЗ. Фото: ЕнергоБізнес

Нагадаємо, 22 березня британське видання Financial Times повідомило, що влада США нібито закликала Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи через побоювання значного зростання світових цін на нафту.

Зокрема, внаслідок атаки українських дронів у ніч проти 13 березня на нафтопереробному заводі у Рязані, який є найбільшим підприємством “Роснефти”, пошкоджено дві установки первинної переробки нафти.

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