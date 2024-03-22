США вимагають припинити удари по російських НПЗ - FT

В Україні кажуть, що розробили безпілотники з радіусом дії понад 1000 км і корисним навантаженням, здатним завдати серйозної шкоди.

США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попереджаючи, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та розвідці.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Кремля в лютому 2022 року обидва розвідувальні підрозділи постійно розширювали власні програми використання безпілотників для нанесення ударів по російських цілях на землі, на морі та в повітрі.

Білий дім дедалі більше розчарований нахабними атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору. Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15 відсотків до 85 доларів за барель, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію щодо переобрання.

Також читайте Росіяни атакували Тернопільську область: що відомо

Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об’єктах, зокрема, за сотнями миль від кордону, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід.

Водночас останніми тижнями Україна посилила свої повітряні атаки, оскільки її програми безпілотників розширюються, а наземна війна змінюється на користь Москви. Про це свідчить також невдоволення Києва.

У США стурбовані перед виборами

За словами представника військової розвідки в Києві, від 2022 року було скоєно щонайменше 12 нападів на великі російські нафтопереробні заводи, і щонайменше дев’ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.

Геліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ, яка зараз працює в RBC Capital Markets зазначила, що Україна може вразити більшу частину інфраструктури експорту нафти в західній Росії, поставивши під загрозу близько 60 відсотків експорту країни.

Також читайте Масований удар по енергетиці в Україні: чи можливий блекаут

Заперечення США виникли в той момент, коли цього року Байдена чекає важка боротьба за переобрання, оскільки ціни на бензин зростають, і цього року зросли майже на 15 відсотків до приблизно 3,50 доларів за галон.

"Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на насоси в рік виборів", — сказав Боб Макнеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики.

Україна збільшує кількість ударів по РФ

Українські чиновники стверджують, що розробили безпілотники з радіусом дії понад 1000 км і корисним навантаженням, здатним завдати серйозної шкоди.

Минулого тижня Київ здійснив дві найбільші та найпоширеніші атаки безпілотників, при цьому операції як ГУР, так і СБУ успішно вразили сім російських енергетичних об’єктів протягом днів поспіль.

Протягом минулого року морські безпілотники ГРУ та СБУ також завдавали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та вдарили по цінному для Москви Кримському мосту, що з’єднує Росію з окупованим українським півостровом.

Також читайте Росіяни вдарили по дамбі ДніпроГЕС: Федоров розповів деталі атаки

За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні нападів, мета "спецоперацій" — перешкодити постачанню палива російським військам і скоротити фінансування військових дій Кремля.

Київ також хоче завдати символічного удару, наблизивши війну до Москви та продемонструвавши, що її протиповітряну оборону — в тому числі навколо Кремля — можна пробити.

Нагадаємо, у ніч проти 9 лютого в Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі Ільський.

Водночас вночі проти 22 березня Російська Федерація завдала масованого удару по Україні. Окупанти застосували понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.