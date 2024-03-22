США требуют прекратить удары по российским НПЗ – FT

В Украине говорят, что разработали беспилотники с радиусом действия более 1000 км и полезной нагрузкой, способной нанести серьезный ущерб.

США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы чиновникам Службы государственной безопасности Украины, СБУ и разведке.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года оба разведывательных подразделения постоянно расширяли собственные программы использования беспилотников для нанесения ударов по российским целям на земле, на море и в воздухе.

Белый дом все больше разочарован наглыми атаками украинских беспилотников, поразивших нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям.

Россия остается одним из важнейших мировых экспортеров энергии, несмотря на санкции Запада в отношении ее нефтегазового сектора. В этом году цены на нефть выросли примерно на 15 процентов до 85 долларов за баррель, что привело к росту стоимости топлива именно тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию.

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Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в частности, в сотнях миль от границы, Россия может в ответ наброситься на энергетическую инфраструктуру, на которую возлагается Запад.

В то же время, в последние недели Украина усилила свои воздушные атаки, поскольку ее программы беспилотников расширяются, а наземная война меняется в пользу Москвы. Об этом свидетельствует также недовольство Киева.

В США озабочены перед выборами

По словам представителя военной разведки в Киеве, с 2022 года было совершено по меньшей мере 12 нападений на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы и по меньшей мере девять в этом году, а также несколько терминалов, складов и хранилищ.

Гелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ, которая сейчас работает в RBC Capital Markets, отметила, что Украина может поразить большую часть инфраструктуры экспорта нефти в западной России, поставив под угрозу около 60 процентов экспорта страны.

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Возражения США возникли в тот момент, когда в этом году Байдену предстоит тяжелая борьба за переизбрание, поскольку цены на бензин растут, и в этом году выросли почти на 15 процентов до 3,50 долларов за галлон.

"Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на насосы в год выборов", - сказал Боб Макнелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

Украина увеличивает количество ударов по РФ

Украинские чиновники утверждают, что разработали беспилотники с радиусом действия более 1000 км и полезной нагрузкой, способной нанести серьезный ущерб.

На прошлой неделе Киев совершил две самые распространенные атаки беспилотников, при этом операции как ГУР, так и СБУ успешно поразили семь российских энергетических объектов в течение дней подряд.

В течение прошлого года морские беспилотники ГРУ и СБУ также наносили удары по российским портам, уничтожили несколько российских военных кораблей в Черном море и ударили по ценному для Москвы Крымскому мосту, соединяющему Россию с оккупированным украинским полуостровом.

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По словам одного украинского чиновника, участвовавшего в планировании и проведении нападений, цель "спецопераций" — помешать поставке топлива российским войскам и сократить финансирование военных действий Кремля.

Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и продемонстрировав, что ее противовоздушную оборону, в том числе вокруг Кремля, можно пробить.

Напомним, в ночь на 9 февраля в Краснодарском крае России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Ильский.

В то же время ночью против 22 марта Российская Федерация нанесла массированный удар по Украине. Оккупанты применили более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов.

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