Адская ночь в России: Минобороны заявило об атаке беспилотников

В России ночью снова было неспокойно. Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников.

Об этом пишет Телеграмм-канал Astra.

По данным ведомства, ПВО сбила 19 дронов над Курской, Брянской, Орловской областями, Кубаню, а также акваторией Черного моря.

Напомним:

В ночь на 9 февраля в Краснодарском крае России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Ильский.

"НПЗ Ильский горит в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщают местные жители. До пожара они слышали звуки взрывов", — говорится в сообщении Телеграмм-канала.

Также российские Telegram-каналы сообщили, что очевидцы слышали не только взрывы, но звук пролетающего беспилотника и гул воздушной тревоги.

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