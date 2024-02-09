Мощные бои и штурмы: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

ВСУ отразили все вражеские атаки на фронте.

За прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу противника.

Напомним, издание Forbes сообщило, что по сравнению с 2022-2023 годами нынешние потери российской военной техники на фронте резко выросли. Это грозит тем, что уже через полгода у оккупантов может закончиться техника.

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