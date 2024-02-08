В Белгороде очередная "бавовна": что известно

В Белгороде объявлена ракетная опасность. Местные телеграм-каналы пишут, что в городе раздаются взрывы.

Об этом пишет FREEДOМ.

Жителей города русские чрезвычайники призвали позаботиться о своей безопасности.

"Внимание! Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь на месте. Не подходите к окнам", – сообщает "Белгородский осведомитель", ссылаясь на РСЧС.

Предварительно, в городе работает ПВО.

Напомним, 7 февраля в российском Белгороде зафиксировали несколько "прилетов". На одном из промышленных предприятий возник пожар.

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