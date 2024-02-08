Зачем враг бросил Росгвардию к границам Харьковщины: оценка ISW

Два переброшенных с Донечтины полка Росгвардии имеют особенно мощный артиллерийский состав.

Отдельные подразделения Росгвардии провели оперативную передислокацию в приграничные районы Белгородской области. Российские силы могут совершить тактические диверсионные трансграничные рейды на Харьковщину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 7 февраля, что в первую неделю февраля подразделения 116-й бригады спецназначения Росгвардии, а именно ее 900-й и 902-й полки, передислоцировались в Белгородскую область из оккупированной части Донетчины.

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Машовец обратил внимание, что эти полки обладают особенно мощным артиллерийским составом, поэтому, возможно, их передислоцировали в Белгородскую группировку войск.

Ранее в ISW информировали, что 116-я бригада спецназначения Росгвардии и ее новые полки были переброшены на оккупированную часть Донетчины в конце декабря 2023 года для обеспечения правопорядка на временно захваченных территориях. Поэтому, указано в отчете, "их быстрая передислокация из оккупированной части Украины заслуживает внимания".

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Кроме того, в Институте ранее оценили, что российские войска могут совершить тактические диверсионные трансграничные рейды в Харьковскую область из Белгородской области. Цель врага – отвлечь и отбросить ВСУ от направления Купянск-Сватово-Кременная. Сейчас там оккупанты проводят наступательные операции, и развернутые по меньшей мере два полка Росгвардии могут поддерживать такую будущую диверсионную деятельность.

"Однако российские войска вряд ли смогут провести широкомасштабные наступательные операции в Харьковской области из Белгородской области", — отметили аналитики.

К слову, ранее издание Forbes сообщило, что войска РФ сконцентрировали около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тыс. бойцов, чтобы сделать "подарок Путину" и захватить Купянск на Харьковщине до марта 2024 года.

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