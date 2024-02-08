Навіщо ворог кинув Росгвардію до кордонів Харківщини: оцінка ISW

Два перекинуті з Донеччини полки Росгвардії мають особливо потужний артилерійський склад.

Окремі підрозділи Росгвардії провели оперативну передислокацію у прикордонні райони Бєлгородської області. Російські сили можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди на Харківщину.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 7 лютого, що в перший тиждень лютого підрозділи 116-ї бригади спецпризначення Росгвардії, а саме її 900-й і 902-й полки, передислокувалися до Бєлгородської області з окупованої частини Донеччини.

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Машовець звернув увагу, що ці полки мають особливо потужний артилерійський склад, тому, можливо, їх передислокували до Бєлгородського угруповання військ.

Раніше в ISW інформували, що 116-та бригада спецпризначення Росгвардії та її нові полки були перекинуті на окуповану частину Донеччини наприкінці грудня 2023 року для забезпечення правопорядку на тимчасово захоплених територіях. Тому, вказано у звіті, "їхня швидка передислокація з окупованої частини України заслуговує на увагу".

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Окрім того, в Інституті раніше оцінили, що російські війська можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди до Харківської області з Бєлгородської області. Мета ворога – відволікти та відкинути ЗСУ від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Зараз там окупанти проводять наступальні операції, і розгорнуті щонайменше два полки Росгвардії можуть підтримувати таку майбутню диверсійну діяльність.

"Однак російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабні наступальні операції на Харківщину з Бєлгородської області", – зазначили аналітики.

До слова, раніше видання Forbes повідомило, що війська РФ сконцентрували близько 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тис. бійців, щоб зробити "подарунок Путіну" і захопити Куп'янськ на Харківщині до березня 2024 року.

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