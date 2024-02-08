Стрес та тривога. Як подолати прості симптоми

Український інститут майбутнього дослідив психоемоційний стан українців минулого року. За даними вчених, більшість громадян живуть у стані тривоги.

Зокрема, жінки частіше відчувають тривогу та страх, а чоловіки - злість. Так само минулого року у ЮНІСЕФ виявили, що українці від 14 до 34 років оцінюють рівень тривожності на 3 з 5 балів.

Які існують симптоми тривожності

Прискорене дихання, серцебиття, почуття занепокоєння, проблеми з концентрацією уваги, а також труднощі з засинанням.

Якщо все це відчуваєте, скористайтесь порадами, щоб зменшити симптоми тривоги. Серед них: фізична активність, медитація, збалансоване харчування, візуалізація (закрийте очі та уявіть себе у безпечному місці), теплий чай, гумка або цукерка (під час стресу слизова пересихає і це допоможе нормалізувати слиновиділення), різноманітні дихальні техніки.

Якщо ваша тривожність набуває систематичного характеру – радимо обов’язково звернутись до лікаря та пройти обстеження.

Підвищенню стресостійкості сприяє магній. Аптечні мережі «Аптека Доброго Дня» та «1 СА» пропонують вітамінно-мінеральний комплекс «Магне-В6» власної торгової марки «Ілан Фарм» у капсулах. Така форма випуску допомагає більш швидкому настанню ефекту та нормалізації фізичного стану.

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І наостанок цікавий факт.

Ви знали, що дуже популярними стають важкі ковдри? Шведські вчені виявили, що сон стає довшим, люди засинають швидше, менше рухаються уві сні й сплять міцніше, якщо ковдра важче, бо асоціюється у деяких людей з обіймами.

Будьте здорові та пам’ятайте, що самолікування шкодить вашому здоров’ю!

Ліцензія серії АЕ № 295239 від 25.11.2014 року.