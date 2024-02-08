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У більшості областей України оголосили повітряну тривогу: яка загроза

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Фото: Дарницька райдержадміністрація.

Українців попередили про небезпеку.

Сьогодні, 8 лютого, від ранку Україною шириться повітряна тривога.

Повітряні Сили повідомляють про можливу загрозу балістики. 

"Херсонська, Кіровоградська, Миколаївська області - загроза застосування балістичного озброєння", - зазначили Сили оборони півдня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі росіяни знову атакували Україну. Про всі подробиці читайте в новині.

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