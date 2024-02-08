У Бєлгороді чергова "бавовна": що відомо

У Бєлгороді оголошено ракетну небезпеку. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у місті лунають вибухи.

Про це пише FREEДOМ.

Жителів міста російські надзвичайники закликали подбати про свою безпеку.

"Увага! Бєлгород та Бєлгородський район. Ракетна небезпека. За можливості залишайтеся на місці. Не підходьте до вікон", – повідомляє "Бєлгородский осведомитель", посилаючись на РСНС.

Попередньо, у місті працює ППО.

Нагадаємо, 7 лютого в російському Бєлгороді зафіксували кілька "прильотів". На одному з промислових підприємств виникла пожежа.

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