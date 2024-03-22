Россияне атаковали Тернопольскую область: что известно

Ночью 22 марта во время воздушной тревоги в Тернопольской области раздались взрывы. Прошло без пострадавших, впрочем, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной военной администрации.

В одном из населенных пунктов области зафиксировали падение обломков вражеских объектов на территорию частного домохозяйства. Прошло без пострадавших. По предварительной информации, имущество – не повреждено.

В другом домохозяйстве взрывной волной повреждены окна и двери частного жилого дома. Пострадавших тоже нет.

"На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители, проходит анализ вещественных доказательств враждебных преступлений", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью в Хмельницкой области раздавались мощные взрывы. В регионе тревога продолжалась почти шесть часов – с 01:01 до 07:00. В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома.

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