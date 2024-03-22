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Росіяни атакували Тернопільську область: що відомо

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Росіяни атакували Тернопільську область: що відомо

Збита ракета. / Фото: Associated Press

доповнюється

Вночі 22 березня під час повітряної тривоги в Тернопільській області пролунали вибухи. Минулося без потерпілих, втім, є пошкодження.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що в одному з населених пунктів області зафіксували падіння уламків ворожих обʼєктів на територію приватного домогосподарства. Минулося без потерпілих. За попередньою інформацією, майно - не ушкоджене.

В іншому домогосподарстві вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері приватного житлового будинку. Постраждалих також немає. 

"На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці, відбувається аналіз речових доказів ворожих злочинів", - йдеться у повідомленні.

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