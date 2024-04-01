Удари по РФ: куди можуть долетіти українські дрони

Україна цього року вдесятеро збільшила виробництво ударних дронів далекої дії порівняно з минулорічними показниками.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю німецькому виданню Welt.

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За його словами, більшість дронів, що атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Але є моделі, які можуть пролетіти навіть понад 1000 кілометрів.

Федоров певен, що саме розвиток безпілотних технологій визначить переможця у війні. Проте він відверто визнає, що українці не мають повної переваги у цій сфері: на одних ділянках переваєають українці, на інших – росіяни.

Також очільник Мінцифри припустив, що перші прототипи дронів зі штучним інтелектом можуть зʼявитися вже до кінця 2024 року.

Нагадаємо, 22 березня британське видання Financial Times повідомило, що влада США нібито закликала Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи через побоювання значного зростання світових цін на нафту.

Зокрема, внаслідок атаки українських дронів у ніч проти 13 березня на нафтопереробному заводі у Рязані, який є найбільшим підприємством “Роснефти”, пошкоджено дві установки первинної переробки нафти.

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