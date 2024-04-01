Окупанти обстріляли Кривий Ріг: є постраждала

Російські окупанти ввечері 1 квітня обстріляли Кривий Ріг.

Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі є постраждала. Уламки залізяччя поранили 42-річну жінку. Вона – у лікарні. Зайнялася лісосмуга. У будинку неподалік вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюємо", – написав Лисак.

Вілкул додав, що внаслідок прильоту у місті є невелика кількість вибитих вікон. Комунальники вже працюють на місцях.

"Завтра з 7 ранку буде поквартирний обхід, збір заяв на матдопомогу від міста та видача будівельних матеріалів", – сказав він.

Раніше Повітряне командування "Схід" повідомило, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, увечері 12 березня окупанти вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Загинуло п'ять осіб.

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