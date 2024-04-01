Оккупанты обстреляли Кривой Рог: есть пострадавшая

Российские оккупанты вечером 1 апреля обстреляли Кривой Рог.

Об этом сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В результате вражеской атаки в Кривом Роге пострадала женщина. Обломки железа ранили 42-летнюю женщину. Она – в больнице. Загорелась лесополоса. В доме неподалеку от взрывной волны выбиты окна. Информацию о последствиях атаки уточняем", – написал Лысак.

Вилкул добавил, что в результате прилета в городе есть небольшое количество выбитых окон. Коммунальщики уже работают на местах.

"Завтра с 7 утра будет поквартирный обход, сбор заявлений на матпомощь от города и выдача строительных материалов", – сказал он.

Ранее Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Криворожском районе Днепропетровской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Напомним, вечером 12 марта оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге. Погибли пять человек.

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