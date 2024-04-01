Удары по РФ: куда могут долететь украинские дроны

Украина в этом году в десять раз увеличила производство ударных дронов дальнего действия по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью немецкому изданию Welt.

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По его словам, большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но есть модели, которые могут пролететь даже более 1000 км.

Федоров уверен, что развитие беспилотных технологий определит победителя в войне. Однако он откровенно признает, что у украинцев нет полного преимущества в этой сфере: на одних участках преобладают украинцы, на других – россияне.

Также глава Минцифры предположил, что первые прототипы дронов с искусственным интеллектом могут появиться уже к концу 2024 года.

Напомним, 22 марта британское издание Financial Times сообщило, что власти США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений значительного роста мировых цен на нефть.

В частности, в результате атаки украинских дронов в ночь на 13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, который является крупнейшим предприятием "Роснефти", повреждены две установки первичной переработки нефти.

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