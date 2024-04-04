В Польше украинских детей-беженцев обяжут идти в местные школы

В Польше все украинские дети, которые сейчас в результате войны находятся в стране, с сентября 2024 года будут обязаны пойти в местные школы. Соответствующий законопроект готовит Министерство образования Польши, и он уже на завершающем этапе.

Об этом сообщила заместитель министра Йоанна Муха 4 апреля, передает "Радио Свобода".

По словам Мухи, после межправительственных консультаций с украинскими коллегами, которые прошли в Варшаве 28 марта, стало известно, что в Польше 50-60 тысяч украинских детей не охвачены польской системой образования. Это существенно меньшая цифра, чем раньше называли неправительственные организации.

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"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы воспользуемся этим предложением. Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона и тогда официально проинформируем о деталях", – сообщила Йоанна Муха.

Предварительно известно, что для детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. Для этого трудоустроят учителей из Украины, для них предложат упрощенную процедуру нострификации дипломов.

Также предварительно известно, что украинских детей будут обучать европейской интеграции. В министерстве образования считают, что эти знания им пригодятся в свете будущего вступления Украины в Европейский союз.

Отметим, на июнь 2023 года в Польше были официально зарегистрированы 975 тысяч украинских беженцев.

Напомним, в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal сообщили, что почти половина находящихся в Польше украинцев (43%) утверждают, что им трудно определиться с планами по возвращению на Родину. Еще 19% планируют навсегда остаться в Польше.