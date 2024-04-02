В Польше для украинских беженцев готовят перемены: чего ждать

В Польше анонсировали изменения для украинских беженцев, значительная часть из них начнет действовать с 2025 года.

Об этом идет речь на сайте польского правительства.

Какие изменения ждут украинских беженцев

В следующем 2025 году можно будет изменить статус проживания по текущей временной защите на временное проживание сроком на 3 года. Изменить статус может следующая категория граждан:

которые обновят все необходимые данные в базе данных PESEL UKR в органах власти гмины;

подадут электронное заявление к воеводе;

их статус UKR активен на 4 марта 2024 г. и на дату подачи заявления;

службы безопасности не будут выдвигать никаких возражений об изменении статуса проживания.

В случае успешного прохождения процедуры, лицо получит карту проживания с пометкой "ранее имела временную защиту".

Кроме того, в МВД Польши предлагают финансировать размещение и питание находящихся в особо затруднительном положении беженцев из Украины только на основании заключенного соглашения с местным воеводой или органом местного самоуправления.

Изменятся также правила оплаты за проживание и питание в коллективных центрах размещения, чтобы взыскание этих средств было более эффективным.

Какие виды финансовой помощи прекратятся с 1 июля 2024 года

единовременная денежная помощь в размере 300 злотых;

фотографирование на документы.

Отмечается, что правительство будет еще обсуждать изменения с общественными организациями

"Начальные предложения были представлены во время встречи с воеводами, консулом Украины в Польше, совместной комиссией правительства и местного самоуправления и организациями, помогающими украинским беженцам в Польше. Далее начнутся широкие межведомственные и общественные консультации. На 9 апреля запланирована встреча с представителями общественных и международных международных международных организаций". организаций", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украину точно планируют вернуться более 26% беженцев, однако год назад их количество составляло более 50%.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.