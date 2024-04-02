У Польщі для українських біженців готують зміни: чого очікувати

У Польщі анонсували зміни для українських біженців, значна частина з них почне діяти від 2025 року.

Про це йдеться на сайті польського уряду.

Які зміни чекають на українських біженців

Наступного 2025 року можна буде змінити статус проживання з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Змінити статус може наступна категорія громадян:

які оновлять усі необхідні дані в базі даних PESEL UKR в органах влади гміни;

подадуть електронну заяву до воєводи;

їхній статус UKR активний на 4 березня 2024 року та на дату подання заяви;

служби безпеки не висуватимуть жодних заперечень щодо зміни статусу проживання.

У разі успішного проходження процедури, особа отримає картку проживання з поміткою "раніше мала тимчасовий захист".

Крім того, у МВС Польщі пропонують фінансувати розміщення та харчування біженців із України, які перебувають в особливо скрутному становищі, лише на підставі укладеної угоди з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування.

Зміняться також правила оплати за проживання та харчування в колективних центрах розміщення, щоб стягнення цих коштів було ефективнішим.

Які види фінансової допомоги припиняться від 1 липня 2024 року

одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих;

фотографування на документи.

Зазначається, що уряд ще обговорюватиме зміни з громадськими організаціями

"Початкові пропозиції були представлені під час зустрічі з воєводами, консулом України в Польщі, спільною комісією уряду та місцевого самоврядування та організаціями, які допомагають українським біженцям у Польщі. Далі розпочнуться широкі міжвідомчі та громадські консультації. На 9 квітня запланована зустріч з представниками громадських та міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до України точно планують повернутися понад 26% біженців, однак рік тому їхня кількість становила понад 50%.

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