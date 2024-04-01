Одна из стран ЕС не выделила средства для украинских беженцев на 2024 год

Румынские чиновники обещают, что перечислят средства "скоро", как они поступят на счета.

Власти Румынии до сих пор не выделили никакой финансовой помощи на украинских беженцев в 2024 году.

Об этом сообщает Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU), передает румынское издание libertatea.ro.

Также читайте Украинские беженцы за границей должны подать декларации о доходах: чем грозит неуплата налогов

"По расходам, связанным с январем и февралем 2024 года, наше учреждение сделало шаги к иерархически высшей структуре, чтобы выделить необходимые средства, начиная с момента получения запросов от органов местного государственного управления, пока нет объективной возможности оценить даты, когда мы получим запрашиваемые суммы", — говорится в заявлении ведомства.

Румынские чиновники обещают, что перечислят средства "быстро" для осуществления выплат, как только они будут выделены из государственного бюджета.

В ведомстве отмечают, что последний транш денег для украинских беженцев был направлен в уездные инспекции учреждения 15 февраля и представляет собой задолженность за 2023 год.

В издании напоминают, что румынское государство также с большим опозданием выделило финансовую помощь в прошлом. В прошлом году поднималась проблема большого дефицита бюджета Румынии. Тогда правительство страны изменило начиная с апреля 2023 года условия и механизм предоставления этой помощи.

Также читайте Сколько беженцев планируют вернуться в Украину: экономист расстроила цифрой

Какую помощь получают украинцы в Румынии

Сейчас Румыния выделяет 750 лей (150 евро) для отдельных лиц и 2000 лей (402 евро) в месяц для семей. Также дополнительно 600 лей (120 евро) на человека на питание. Такая помощь действует 4 месяца. Для получения помощи после этого взрослые должны быть зарегистрированы безработными или иметь работу, а дети — зачислены в школу.

Если семья состоит из трех человек, она должна получать 3800 лей (764 евро) в месяц на проживание и питание, а один человек может получить сумму в размере 1350 лей (271 евро) в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, как изменилась позиция Запада за два года великой войны в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.