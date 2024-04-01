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Одна из стран ЕС не выделила средства для украинских беженцев на 2024 год

Одна из стран ЕС не выделила средства для украинских беженцев на 2024 год

Украинские беженцы / Фото: ТСН.ua

Румынские чиновники обещают, что перечислят средства "скоро", как они поступят на счета.

Власти Румынии до сих пор не выделили никакой финансовой помощи на украинских беженцев в 2024 году.

Об этом сообщает Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU), передает румынское издание libertatea.ro.

"По расходам, связанным с январем и февралем 2024 года, наше учреждение сделало шаги к иерархически высшей структуре, чтобы выделить необходимые средства, начиная с момента получения запросов от органов местного государственного управления, пока нет объективной возможности оценить даты, когда мы получим запрашиваемые суммы", — говорится в заявлении ведомства.

Румынские чиновники обещают, что перечислят средства "быстро" для осуществления выплат, как только они будут выделены из государственного бюджета.

В ведомстве отмечают, что последний транш денег для украинских беженцев был направлен в уездные инспекции учреждения 15 февраля и представляет собой задолженность за 2023 год.

В издании напоминают, что румынское государство также с большим опозданием выделило финансовую помощь в прошлом. В прошлом году поднималась проблема большого дефицита бюджета Румынии. Тогда правительство страны изменило начиная с апреля 2023 года условия и механизм предоставления этой помощи.

Какую помощь получают украинцы в Румынии

Сейчас Румыния выделяет 750 лей (150 евро) для отдельных лиц и 2000 лей (402 евро) в месяц для семей. Также дополнительно 600 лей (120 евро) на человека на питание. Такая помощь действует 4 месяца. Для получения помощи после этого взрослые должны быть зарегистрированы безработными или иметь работу, а дети — зачислены в школу.

Если семья состоит из трех человек, она должна получать 3800 лей (764 евро) в месяц на проживание и питание, а один человек может получить сумму в размере 1350 лей (271 евро) в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, как изменилась позиция Запада за два года великой войны в Украине.

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