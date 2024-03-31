Експерт озвучив, що потрібно росіянам для наступу на Харків

Російським військам для того, щоб розпочати наступ на Харків, оточити його й розгорнути міські бої, потрібне угруповання чисельністю щонайменше 500 тис. осіб, повністю штатно укомплектоване технікою, і резерв щонайменше 100−150 тис.

Про це розповів військово-політичний експерт групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в коментарі "Укрінформу".

За його оцінкою, лише за умови формування саме такого ударного угруповання можна буде говорити про зростання небезпеки для Харкова.

“Під час наступу на Авдіївку російські окупаційні війська задіяли в піковій фазі 80 тис. осіб. У резерві було близько 15 тисяч. Компенсація незворотних втрат (200-х) перевищила 20 тисяч. Таким чином, у п’ятимісячному наступі на Авдіївку на площі 29 км² було задіяно близько 120 тисяч людського ресурсу. І це я навіть не став підраховувати компенсацію санітарних втрат (300-х) протягом усього наступу”, - сказав оглядач.

На його думку, сумнівно, що таке угруповання зможе прорватися до міста-мільйонника через лінії оборони, які там були сформовані після деокупації.

"Харків значно більше і професійніше угруповання (елітні підрозділи) не змогло ні захопити, ні оточити на самому початку повномасштабного вторгнення до України. Тут діяла російська 1-ша танкова армія, повністю укомплектована по техніці. І вони нічого не змогли", - йдеться у повідомленні.

Коваленко додає, що попри масштабні плани РФ не має змоги забезпечити таке угруповання в короткі терміни, це процес дуже тривалий, який неможливо приховати, тому буде відповідна реакція.

Зокрема, за його словами, на Лимансько-Куп’янському напрямку сьогодні перебувають дві групи ворожих військ — “Захід” та “Центр”.

"Чисельність групи “Захід”, яка наступає на Куп’янському напрямку, становить 80 тис. особового складу. Її наступ триває майже рік - він розпочався наприкінці травня – на початку червня минулого року", - додав Коваленко.

Нагадаємо, військовий експерт спрогнозува, що росіяни, ймовірно, спробують оточити Харків і взяти його в кільце, але успіх цієї операції залишається під питанням.

Читайте також: