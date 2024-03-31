У Харкові повертають погодинні відключення світла

Харківські енергетики повертаються до застосування графіків погодинних відключень.

Про це інформує Міненерго.

Зазначається, що зміни пов'язані з ненадійністю системи передавання електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання.

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"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак", - мовиться в повідомленні.

У Міненерго додали, що енергетики працюють 24/7, аби харків’яни та всі українці були зі світлом та теплом.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії у ніч проти 31 березня атакувала кілька підстанцій НЕК "Укренерго" на Одещині. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів.

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