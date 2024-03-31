У Харкові повертають погодинні відключення світла

Від російських обстрілів продовжує страждати енергосистема України.
Харківські енергетики повертаються до застосування графіків погодинних відключень.
Про це інформує Міненерго.
Зазначається, що зміни пов'язані з ненадійністю системи передавання електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання.
"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак", - мовиться в повідомленні.
У Міненерго додали, що енергетики працюють 24/7, аби харків’яни та всі українці були зі світлом та теплом.
Нагадаємо, окупаційна армія Росії у ніч проти 31 березня атакувала кілька підстанцій НЕК "Укренерго" на Одещині. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів.
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