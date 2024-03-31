Байден запропонував Трампу позмагатися у грі – подробиці

Президент США Джо Байден запропонував своєму супернику на виборах президента Дональду Трампу зіграти в гольф.

Про це Байден написав у Х (Twitter), опублікувши відео за 28 березня на заході зі збору коштів.

Ведучий жартома нагадав, що Джо Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Дональд Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч.

У відповідь Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти в гольф ще 2016 року і знову запросив його на гру.

"Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку", – йдеться у підписі до відео.

Donald, my offer to play golf still stands.



I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw — Joe Biden (@JoeBiden) March 30, 2024

Нагадаємо, Байден отримав перевагу над Трампом в 6 із 7 ключових штатів на передвиборчих перегонах.

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