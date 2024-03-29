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Лайфгак для посудомийної машини: склянки блищатимуть

Лайфгак для посудомийної машини: склянки блищатимуть

Фольга / Фото: Credits

Фольга – ефективний засіб для очищення посуду в посудомийній машині. 

Щоб цього позбутися вам знадобиться фольга - поділилася експертка з клінінгу Аліса.

Покладіть скручену фольгову кульку в посудомийну машину перед запуском стандартної програми. 

Після миття цей простий "додаток" допоможе вашому посудові стати бездоганно чистим і блискучим. Крім того, ця кулька сприятиме внутрішньому блиску самої посудомийки, адже вона збере на собі весь бруд з нижньої панелі.

Весь ваш посуд буде блискучим і без розводів.

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