Куди цілились окупанти під час комбінованої атаки 31 березня

Окупанти тепер роблять ставку не стільки на масованість використання ракет в одному залпі.

Російські окупанти під час комбінованої атаки 31 березня намагалися завдати удару по критичній інфраструктурі. Військові РФ використали 14 крилатих ракет Х-101 та Х-555, 11 дронів-камікадзе, балістичну ракету “Іскандер-М” та авіаційну крилату ракету сімейства Х-59.

Про це пише Defense Express.

Як зазначається, через російський обстріл довелось запровадити аварійні графіки відключень електроенергії в Одесі та прилеглих районах. Водночас на Харківщині та в Кривому Розі продовжують діяти обмеження.

Проте окупанти цілили й у критичну інфраструктуру на Львівщині, куди завдавали ударів 24 та 29 березня. В результаті обстрілу загинула мінімум одна особа, рятувальники продовжують розбирати завали.

У виданні припускають, що окупанти тепер роблять ставку не стільки на масованість використання ракет в одному залпі, як на регулярність проведення чергових ударів по критичній інфраструктурі, витримуючи мінімальний інтервал.

“Також можна зробити висновок і по тому, що ймовірно росіяни наразі зосереджені на завданні повторних ударів по раніше пошкодженим об’єктам. Крім того, "ВКС РФ" знайшло спосіб, як підтримувати технічну готовність флоту своїх Ту-95МС (середній строк служби яких вже досяг 35-40 років) в умовах інтенсифікації вильотів на завдання ударів”, - пише видання.

Нагадаємо, що окупаційна армія Росії у ніч проти 31 березня атакувала кілька підстанцій НЕК "Укренерго" на Одещині. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів.

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