На Рівненщині лунали вибухи: які наслідки

Повітряна тривога у Рівненській області тривала майже півтори години.

У ніч проти 31 березня на Рівненщині лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"На Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору. На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене. Також незначних пошкоджень зазнав ФАП", - зазначив посадовець.

Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було, наголосив Коваль.

Додамо, що повітряна тривога у Рівненській області тривала майже півтори години. Розпочалася о 5-й ранку та закінчилася о 6:28.

За його інформаццією, люди не постраждали.

Як розповідали раніше, також вибухи вночі 31 березня лунали у Львівській області. Росія атакувала крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня.

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