Якою буде погода у перший день квітня: прогноз синоптиків

В Україні завтра, 1 квітня, очікується тепла погода, без опадів.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

"Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах вдень і у західних областях місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних областях 9-14° тепла; вдень 19-24°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 14-19°", - йдеться у повідомленні.

Погода у Києві та області

У понеділок на Київщині малохмарно, без опадів. Вітер південний , 7-12 м/с.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°.

У Києві вночі очікується 8-10° тепла, вдень 21-23°.

Нагадаємо, що в Україні в останні дні березня очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +25℃. Найближчими днями також очікується тепла погода, однак від наступного тижня знову прийде похолодання.

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