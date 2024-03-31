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Відомий український актор освідчився своїй коханій у Таїланді

Відомий український актор освідчився своїй коханій у Таїланді

Богдан Юсипчук з нареченою / Фото: instagram.com/missveronagertsoginya

Богдан Юсипчук поділився романтичним відео, як покликав обраницю заміж.

Відомий український актор та ведучий Богдан Юсипчук вирішив розпрощатися з холостяцьким життям.

Так, на сторінці в Instagram артист повідомив, що освідчився своїй коханій, співачці на ім’я Вероніка. Закоханий Юсипчук поділився відео, як він кликав кохану заміж.

Освідчення відбулося у Таїланді, де наразі Юсипчук перебуває з коханою та батьками. Пара якраз позувала для фото, як раптом Богдан опустився на одне коліно і запропонував Вероніці стати його дружиною. Шокована дівчина розплакалася і навіть сказала, що думала, що цього вже ніколи не станеться.

Богдан Юсипчук освідчився своїй дівчині

Богдан Юсипчук освідчився своїй дівчині

Своєю чергою, батьки та друзі, які стали свідками цієї важливої події, розплакалися разом з Богданом та Веронікою.

Богдан Юсипчук освідчився коханій / © instagram.com/missveronagertsoginya
Богдан Юсипчук освідчився коханій / Фото: instagram.com/missveronagertsoginya

Підписники сторінки Юсипчука також дуже пораділи за нього і побажали щастя закоханим:

  • Щирі вітання! Ви гарна пара
  • Ви мене зворушили, я плачу. Дуже рада за вас!
  • Як зворушливо, як романтично, неперевершено. Я дуже радію за вас! Вітаю від щирого серця
Богдан Юсипчук з дівчиною / © instagram.com/missveronagertsoginya
Богдан Юсипчук з дівчиною / Фото: instagram.com/missveronagertsoginya

Нагадаємо, що Богдан Юсипчук розсекретив свої стосунки наприкінці січня 2022 року. Тоді актор поділився, що почав зустрічатися з дівчиною на ім’я Вероніка, яка є родом з Вінниці і будує співочу кар’єру. Тоді ведучий також зізнався, що вони з коханою познайомилися через спільну подругу. За словами Юсипчука, під час першої зустрічі йому здалося, ніби він знає Вероніку все життя.

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