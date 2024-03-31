Відомий український актор освідчився своїй коханій у Таїланді

Відомий український актор та ведучий Богдан Юсипчук вирішив розпрощатися з холостяцьким життям.

Так, на сторінці в Instagram артист повідомив, що освідчився своїй коханій, співачці на ім’я Вероніка. Закоханий Юсипчук поділився відео, як він кликав кохану заміж.

Освідчення відбулося у Таїланді, де наразі Юсипчук перебуває з коханою та батьками. Пара якраз позувала для фото, як раптом Богдан опустився на одне коліно і запропонував Вероніці стати його дружиною. Шокована дівчина розплакалася і навіть сказала, що думала, що цього вже ніколи не станеться.

Богдан Юсипчук освідчився своїй дівчині

Своєю чергою, батьки та друзі, які стали свідками цієї важливої події, розплакалися разом з Богданом та Веронікою.

Богдан Юсипчук освідчився коханій / Фото: instagram.com/missveronagertsoginya

Підписники сторінки Юсипчука також дуже пораділи за нього і побажали щастя закоханим:

Щирі вітання! Ви гарна пара

Ви мене зворушили, я плачу. Дуже рада за вас!

Як зворушливо, як романтично, неперевершено. Я дуже радію за вас! Вітаю від щирого серця

Богдан Юсипчук з дівчиною / Фото: instagram.com/missveronagertsoginya

Нагадаємо, що Богдан Юсипчук розсекретив свої стосунки наприкінці січня 2022 року. Тоді актор поділився, що почав зустрічатися з дівчиною на ім’я Вероніка, яка є родом з Вінниці і будує співочу кар’єру. Тоді ведучий також зізнався, що вони з коханою познайомилися через спільну подругу. За словами Юсипчука, під час першої зустрічі йому здалося, ніби він знає Вероніку все життя.

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