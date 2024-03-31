Какая будет погода в первый день апреля: прогноз синоптиков

В Украине завтра, 1 апреля, ожидается теплая погода, без осадков.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

"Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах днем и в западных областях местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных областях 9-14° тепла; днем 19-24°, на высокогорье Карпат и на побережье морей 14-19°", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области

В понедельник в Киевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 19-24°.

В Киеве ночью ожидается 8-10° тепла, днем 21-23°.

Напомним, что в Украине в последние дни марта ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +25°C. В ближайшие дни также ожидается теплая погода, однако со следующей недели снова придет похолодание.

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