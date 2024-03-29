Якою буде погода в останні дні березня: прогноз синоптикині

Найближчими днями очікується тепла погода, однак від наступного тижня знову прийде похолодання.

В Україні в суботу та неділю очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +25℃.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу на сході буде +15...18℃.

"30-31 березня буде ніби квітень! А поки що - березень готує чудове сонце і тепло на суботу-неділю", - написала вона.

У Києві 30-31 березня світитиме сонце. Прогнозують +20...22℃.

Перше похолодання прийде у вівторок, 2 квітня, до західних областей. У середу, 3 квітня, похолодає у більшості областей України.

Коли потеплішає в Україні - читайте в новині.

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