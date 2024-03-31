Росіяни вгатили по Львівщині: є загиблий 

Сьогодні, 31 березня, окупанти атакували Україну. Під удар потрапила Львівська область.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала від 05:01 до 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вчинили комбіновану атаку по Україні. Вони випустили і дрони, і ракети. Польща знову піднімала у повітря винищувачі.

Про всі подробиці атаки читайте у новині.

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