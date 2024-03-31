Россияне ударили по Львовщине: есть погибший

Сегодня, 31 марта, оккупанты атаковали Украину. Под удар попала Львовская область.

О последствиях сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 до 06:27, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта. Разрушено админздание. Был пожар. Пожарные оперативно потушили ее. В результате атаки погиб один человек. Искренние соболезнования родным", — написал он.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди.

Напомним, сегодня ночью оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине. Они выпустили и дроны и ракеты. Польша снова поднимала в воздух истребители.

Обо всех подробностях атаки читайте в новости.

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