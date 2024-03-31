На Львовщине прогремели взрывы

Сегодня, 31 марта, во время ракетной атаки во Львовской области прогремели взрывы. Вероятно, работала ПВО.

Об этом сообщают местные СМИ.

После взрывов был объявлен отбой воздушной тревоги.

Мониторинговые паблики пишут, что обстреливали энергетическую инфраструктуру в Стрые Львовской области. По предварительной информации, там раздались, по меньшей мере, пять взрывов.

Напомним, при обстреле Украины Польша и другие союзники подняли в небо истребители. Вражеские ракеты двигались на запад страны.

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