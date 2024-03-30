Какой завтра, 31 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 31 марта, Украина переходит на летнее время. Верующие чтят память преподобного Ипатия Чудотворца. До Нового года осталось 275 дней.

31 марта 2024 года — воскресенье. 767-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

31 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Ипатия Чудотворца. Совершал свой монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре в XIV веке. Прославился постоянными молитвами, строгим постом. Мало спал, почти все время проводил в разговоре с Господом.

По церковным преданиям Ипатий решил посвятить себя служению больным, за что получил от Бога дар исцеления. Мирно скончался в конце XIV века. но даже у его мощей продолжали совершаться чудеса.

Что нельзя делать 31 марта

Лучше в этот день супругам не спать отдельно — до развода.

Нельзя целовать ребенка, который является самым молодым в семье, никому кроме матери.

Запрещено вести пустые разговоры.

Народные приметы и традиции на 31 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром дождь — до мокрого лета;

солнечный день указывает на скорейшее потепление на долгий срок;

безветренная погода и синее небо – к дождю;

уже прилетели птицы, но они не щебечут – ждите продолжения холодов.

31 марта уже прилетели птицы, но они не щебечут — ждите продолжения холодов / Фото: Pexels

В этот день было принято наводить порядок в саду, в частности, белить деревья. Все, что нужно было сремонтировать, обязательно чинили 31 марта. А чтобы оградить дом от пожара, на улице сжигали одну ненужную вещь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 марта

Какие завтра именины: Иннокентий, Вениамин, Влас, Яков.

Талисманом человека, рожденного 31 марта является опал. Драгоценный камень, который был известен человечеству с давних времен. Может иметь разный цвет. Опал считают символом 14-й годовщины брака.

В этот день родились:

1939 год – украинская актриса Бурдученко Инна Георгиевна;

1939 год — украинский архитектор, член Национального союза архитекторов Украины, член International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), член Украинского национального комитета ICOMOS, член Украинского общества охраны памятников истории и культуры (УТОПИК) Рымарь Петр Алексеевич;

2001 год — украинская поэтесса, актриса, парамедикиня-добровольец Национальной гвардии Украины, участница обороны Мариуполя и "Азовстали" Екатерина Полищук (Птичка).

Памятные даты 31 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 марта:

1492 год — указом Изабеллы и Фернандо всех евреев высылают из Кастилии и Арагона;

1770 год – английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она – остров, покидает ее и берет курс на запад – на Австралию;

1814 год — фельдмаршалы Шестой коалиции Блюхер, Шварценберг и Барклай-де-Толли берут Париж;

1821 год – отменяют Португальскую инквизицию;

1831 год – Квебек (город) и Монреаль становятся городами;

1840 год – окончательное прекращение Центральноамериканской федерации – объединяются страны Центральной Америки со столицей в Гватемале;

1851 год – французский астроном Леон Фуко начал эксперимент со своим маятником в парижском Пантеоне для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси.

1854 год — заключают Канаговский договор между Японией и США;

1889 год — официально открывают Эйфелеву башню;

1896 год – первый замок-молния патентуется в США его изобретателем, Уиткомбом Джадсоном;

1900 год – первая реклама автомобилей появляется в американской общенациональной газете Saturday Evening Post;

1900 год – во Франции принимают закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами;

1901 год — выпускают первый автомобиль "Мерседес";

1917 год – по договору Датская Вест-Индия переходит во владение США за $25 млн и становится называться Американскими Виргинскими Островами;

1918 год — США впервые переходят на летнее время;

1922 год — в Киеве Лесь Курбас основывает театр "Березиль", который в 1926 году переехал в Харьков;

1923 год – в Нью-Йорке проходит первый танцевальный марафон;

1929 год — Украинская академия наук одобряет Харьковское правописание украинского языка;

1940 год — открывают нью-йоркский аэропорт "Ла Гардия";

1949 год — Ньюфаундленд становится 10-й провинцией Канады;

1952 год — открывают Львовский филиал Академии наук Украины;

1959 год – тибетский буддийский лидер Далай Лама убегает из оккупированного китайцами Тибета;

1967 год — после решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюсселя;

1991 год — на референдуме в Грузии 90% населения голосует за независимость;

1993 год — во время съемок эпизода фильма "Ворон" случайно погибает американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли;

1994 год — Венгрия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз;

2019 год — выборы президента в Украине: во второй тур выходят Владимир Зеленский и действующий на момент выборов президент Петр Порошенко;

2020 год — Верховная Рада Украины принимает закон о рынке земли, отменивший 20-летний мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, чем нарушила Конституцию Украины и поставила под угрозу суверенитет и независимость Украины.

Погода на 31 марта

Завтра, 31 марта, в Киеве утром пасмурно, но во второй половине дня солнечно, без осадков. Во Львове облачно ко второй половине дня, осадков не ожидается. В Харькове ночной дождь закончится еще до утра, облачно. В Одессе утром ясно, во второй половине дня облачно, от обеда пройдет дождь.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +6 ночью. Во Львове +15 днем и +9 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +13 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

31 марта в Украине и мире празднуют Международный день видимости трансгендеров / Фото: Pexels

31 марта в Украине и мире празднуют Международный день видимости трансгендеров. Дата посвящена чествованию достижений, стойкости и существования трансгендерных людей во всем мире. Цель создания такого праздника состоит в повышении осведомленности о трансгендерных людях в обществе, об их большом вкладе, а также привлечении внимания к проблемам, с которыми сталкиваются такие люди каждый день.

Также 31 марта Международный день Объятия медиевиста. Уникальная возможность отметить научных работников, профессионалов и энтузиастов, которые изучают и сохраняют средневековые традиции и истории. Медиевистами называют историков, которые являются специалистами по медиевистики — раздела исторической науки, изучающей культуру, быт, события эпохи Средневековья.

А еще 31 марта празднуют День флориста в Украине. Профессиональный праздник всех флористов. Эта профессия появилась совсем недавно, но почти сразу стала достаточно популярной. Праздник имеет государственный уровень, он был создан в 2000 году по инициативе Министерства труда и соцполитики.

31 марта Всемирный день резервного копирования. Главная цель этого праздника состоит в привлечении внимания людей к важности сохранения цифровых данных.

Также 31 марта Международный день декольте. Неофициальный праздник, который был начат в Южной Африке в 2002 году по инициативе бренда женского белья Wonderbra, журнала Cosmopolitan и южноафриканской радиостанции 5fm для того, чтобы пропагандировать идею бодипозитива и расширение прав и возможностей женщин.

Напомним, украинцы 31 марта переводят свои часы на один час вперед.

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